Шахтер вернулся в Украину. Будут готовиться к матчу УПЛ и битве в ЛЧ

«Шахтер» после вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1) вернулся в Украину.

В среду, 26 октября, футболисты и тренерский штаб совершили перелет из Глазго в польский Жешув, откуда на автобусах переехали во Львов. В пути команда провела более 8 часов.

Уже завтра «горняки» начнут подготовку к очередному поединку чемпионата Украины против «Александрии». Игра состоится 29 октября.

А уже на следующей неделе команда сыграет против «Лейпцига» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Победа выведет «Шахтер» в плей-офф ЛЧ.