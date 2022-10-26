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Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 22:11 |
118
0

Шахтер вернулся в Украину. Будут готовиться к матчу УПЛ и битве в ЛЧ

Команда будет работать во Львове

26 октября 2022, 22:11 |
118
0
Шахтер вернулся в Украину. Будут готовиться к матчу УПЛ и битве в ЛЧ
ФК Шахтер

«Шахтер» после вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Селтика» (1:1) вернулся в Украину.

В среду, 26 октября, футболисты и тренерский штаб совершили перелет из Глазго в польский Жешув, откуда на автобусах переехали во Львов. В пути команда провела более 8 часов.

Уже завтра «горняки» начнут подготовку к очередному поединку чемпионата Украины против «Александрии». Игра состоится 29 октября.

А уже на следующей неделе команда сыграет против «Лейпцига» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Победа выведет «Шахтер» в плей-офф ЛЧ.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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