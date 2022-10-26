Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рашисты создали в Мариуполе футбольную команду
Другие новости
26 октября 2022, 21:11 | Обновлено 26 октября 2022, 21:30
1613
1

Рашисты создали в Мариуполе футбольную команду

Оккупанты добрались до футбол

26 октября 2022, 21:11 | Обновлено 26 октября 2022, 21:30
1613
1
Рашисты создали в Мариуполе футбольную команду
Getty Images/Global Images Ukraine

В Мариуполе объявили о создании новой футбольной команды. Называться она будет «Олимпия».

Об этом сообщил некто президент некоего футбольного союза днр павел давыденко. Чиновник-коллаборант заявил, что «команда состоит из воспитанников мариупольского футбола, а в плане возраста команда разношерстная». Особо смехотворна версия давыденко о силе нового коллектива.

«Все ребята профессионалы, с ними очень приятно играть», – заявил давыденко.

Как известно, ранее сообщалось, что у путина признались в новом преступлении против Украины.

По теме:
Верес просит УАФ разрешить болельщикам приходить на футбол
Президент Гвинеи-Бисау после встречи с путиным приехал к Зеленскому
Польша признала власть путина террористическим режимом
российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хейни сомневается в Ломаченко: «Не считаю, что он один из лучших»
Бокс | 26 октября 2022, 19:17 5
Хейни сомневается в Ломаченко: «Не считаю, что он один из лучших»
Хейни сомневается в Ломаченко: «Не считаю, что он один из лучших»

Боксер готов к бою с украинцем

Источник: Ювентус заплатил Роналду миллионную сумму в обход отчетности
Футбол | 26 октября 2022, 20:46 0
Источник: Ювентус заплатил Роналду миллионную сумму в обход отчетности
Источник: Ювентус заплатил Роналду миллионную сумму в обход отчетности

Туринцы и португалец стали участниками противоправного действия

ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
Теннис | 25.10.2022, 23:35
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
ФОТО. Марта Костюк порадовала подписчиков откровенными фотографиями
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 26.10.2022, 06:23
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Футбол | 26.10.2022, 00:39
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
WladWest
Убогие, билять...летлдинов.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
25.10.2022, 05:19 15
Футбол
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 15
Война
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
25.10.2022, 22:42 7
Футбол
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
25.10.2022, 11:41 5
Теннис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
25.10.2022, 23:19 4
Футбол
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
25.10.2022, 17:56 27
Футбол
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
25.10.2022, 19:30 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности