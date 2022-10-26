В Мариуполе объявили о создании новой футбольной команды. Называться она будет «Олимпия».

Об этом сообщил некто президент некоего футбольного союза днр павел давыденко. Чиновник-коллаборант заявил, что «команда состоит из воспитанников мариупольского футбола, а в плане возраста команда разношерстная». Особо смехотворна версия давыденко о силе нового коллектива.

«Все ребята профессионалы, с ними очень приятно играть», – заявил давыденко.

Как известно, ранее сообщалось, что у путина признались в новом преступлении против Украины.