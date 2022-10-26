Рашисты создали в Мариуполе футбольную команду
Оккупанты добрались до футбол
В Мариуполе объявили о создании новой футбольной команды. Называться она будет «Олимпия».
Об этом сообщил некто президент некоего футбольного союза днр павел давыденко. Чиновник-коллаборант заявил, что «команда состоит из воспитанников мариупольского футбола, а в плане возраста команда разношерстная». Особо смехотворна версия давыденко о силе нового коллектива.
«Все ребята профессионалы, с ними очень приятно играть», – заявил давыденко.
Как известно, ранее сообщалось, что у путина признались в новом преступлении против Украины.
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