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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо еще не было в такой ситуации, но мы справимся»
Лига Европы
26 октября 2022, 21:25 | Обновлено 26 октября 2022, 21:30
1876
7

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо еще не было в такой ситуации, но мы справимся»

Команда готовится к матчу 5-го тура Лиги Европы

26 октября 2022, 21:25 | Обновлено 26 октября 2022, 21:30
1876
7
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо еще не было в такой ситуации, но мы справимся»
ФК Динамо Киев

Тренер «Динамо» Мирча Луческу перед матчем 5-го тура Лиги Европы против АЕК Ларнака надеется, что киевляне смогут исправить ситуацию в группе.

После четырех туров у команды нет набранных очков, но есть шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций. Игра состоится в четверг, начало в 19:45.

– Вам приходится много переезжать, как это обстоятельство влияет на команду?

– Это непросто. Мы действительно много путешествуем, у нас нет возможности нормально тренироваться, мы не проводим матчи дома, со своими зрителями. Всё это очень непросто. Но завтра у нас очередной поединок, и я надеюсь, что мои игроки будут выглядеть хорошо.

– Чего ожидаете от завтрашнего матча? Какие компоненты собственной игры хотели бы улучшить по сравнению с матчем в Польше, и чему уделите внимание в действиях соперника?

- Что касается АЕКа, это хорошая команда, построенная на иностранных футболистах, у которых есть большой опыт, ведь они играли в лучших европейских лигах – в Испании, Англии, Португалии и т.д., а также на нескольких кипрских игроках. Я смотрел прошлый матч, они выглядят хорошо. Также у команды очень хорошая физическая форма и вообще они играют в хороший футбол, имеют большие возможности для роста.

Ожидаю трудный матч, ведь соперник находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме того, у них просто фантастический стадион, отличный газон. Они тренируются один или два раза в день, находятся со своими семьями в прекрасной стране. Мы должны проявить в завтрашней игре огромное желание, ведь эта победа для нас очень важна. Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся.

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Динамо Киев АЕК Ларнака - Динамо Мирча Луческу Лига конференций
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Источник ФК Динамо Киев
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Oleksandr Melnychuk
Але ти впорався! Навіть Блохіна переплюнув ((
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