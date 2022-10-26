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Англия
26 октября 2022, 20:46 | Обновлено 26 октября 2022, 20:50
1520
2

Источник: Ювентус заплатил Роналду миллионную сумму в обход отчетности

Туринцы и португалец стали участниками противоправного действия

26 октября 2022, 20:46 | Обновлено 26 октября 2022, 20:50
1520
2
Источник: Ювентус заплатил Роналду миллионную сумму в обход отчетности
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Итальянский «Ювентус» скрыл факт того, что в свое время произвел выплату нападающему Криштиану Роналду в размере 20 млн евро.

«Старая синьора» не включил эту сумму в финансовую отчетность. Исходя из этого, цифры в документах получились сфальсифицированы.

37-летний Роналду ранее отказался от обдения с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринского клуба Андреа Аньелли.

Следствие считает, что с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность. В ней искусственно была завышена сумма прироста капитала на 115 млн евро.

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Источник Gazzetta dello Sport
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Комментарии 2
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KIPR ALECS
европейцы такие европейцы....спросили б у наших владельцев клубов..как наёбывать....те профессора в этом деле. 
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0
Gargantua
не стали на путь исправления 
вступили на скользкую дорожку опять
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0
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