Источник: Ювентус заплатил Роналду миллионную сумму в обход отчетности

Итальянский «Ювентус» скрыл факт того, что в свое время произвел выплату нападающему Криштиану Роналду в размере 20 млн евро.

«Старая синьора» не включил эту сумму в финансовую отчетность. Исходя из этого, цифры в документах получились сфальсифицированы.

37-летний Роналду ранее отказался от обдения с итальянской прокуратурой по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринского клуба Андреа Аньелли.

Следствие считает, что с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность. В ней искусственно была завышена сумма прироста капитала на 115 млн евро.