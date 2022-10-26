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  4. Артем ДОВБИК: «Днепру-1 очень важно выйти в евровесну»
Лига конференций
26 октября 2022, 20:11 |
511
0

Артем ДОВБИК: «Днепру-1 очень важно выйти в евровесну»

Форвард оценил предстоящий матч Лиги конференций

26 октября 2022, 20:11 |
511
0
Артем ДОВБИК: «Днепру-1 очень важно выйти в евровесну»
ФК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций против «Аполлона». Игра состоится в четверг, начало в 22:00.

Победа гарантирует команде выход в плей-офф.

– Для вас в Кошице завтра будет уже четвертый матч, но пока команда не выигрывала. Рассчитываете на победу в этот раз?

– Да, я верю в то, что завтра будет победа и удача будет на нашей стороне. Мы надеемся только на положительный результат и будем играть победу.

– Что для вашего клуба будет значить проход в плей-офф Лиги Конференций? Для клуба, для страны, для игроков.

– Для нас это очень важно. В случае успеха наш клуб обеспечит себе место в евровесне, а для нашей страны это важно, ведь мы набираем очки для клубного коэффициента УЕФА. Это важно для всего чемпионата. Поэтому эти игры очень важны, ведь мы можем показать Европе и всему миру, кто такие украинцы и за кого мы боремся.

– Чувствуешь ли усталость, ведь играете все матчи без замен?

– Конечно, чувствуем, ведь мы не каждый год играем по такому графику и это довольно сложно. Но мы восстанавливаемся, поэтому для каждого футболиста лучше играть, и тем самым мы держим себя в тонусе.

– Будут ли игроки снова выходить на поле с украинским флагом. И почему именно вы так поступаете?

– Все наши команды, выступающие в европейских турнирах, выходят на поле и поддерживают нашу страну. Тем самым мы показываем, что происходит сейчас в Украине.

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Источник СК Днепр-1
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