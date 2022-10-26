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  4. «Біля тополі». Кривцов и Матвиенко после матча с Селтиком исполнили сингл
Лига чемпионов
26 октября 2022, 18:51 | Обновлено 26 октября 2022, 19:00
392
1

«Біля тополі». Кривцов и Матвиенко после матча с Селтиком исполнили сингл

Игроки показали свои вокальные данные

26 октября 2022, 18:51 | Обновлено 26 октября 2022, 19:00
392
1
«Біля тополі». Кривцов и Матвиенко после матча с Селтиком исполнили сингл
ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко (слева) и Сергей Кривцов

Защитники донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов и Николай Матвиенко после поединка 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) спели легендарный украинский хит «Біля тополі». Исполнение сингла произошло в номере отеля, куда дончане прибыли после поединка.

Как известно, ничья в Глазго позволила «Шахтеру» гарантировать себе минимум третье место в группе, а значит, участие в весенней части евросезона. К тому же, команда Игора Йовичевича сохраняет шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого через неделю ей надо обыграть «Лейпциг».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Селтик - Шахтер Селтик Николай Матвиенко Сергей Кривцов
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Gargantua
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