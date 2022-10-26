«Біля тополі». Кривцов и Матвиенко после матча с Селтиком исполнили сингл

Защитники донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов и Николай Матвиенко после поединка 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) спели легендарный украинский хит «Біля тополі». Исполнение сингла произошло в номере отеля, куда дончане прибыли после поединка.

Как известно, ничья в Глазго позволила «Шахтеру» гарантировать себе минимум третье место в группе, а значит, участие в весенней части евросезона. К тому же, команда Игора Йовичевича сохраняет шансы на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого через неделю ей надо обыграть «Лейпциг».