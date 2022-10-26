Украинка вышла в четвертьфинал в Турции. Дальше – сестра 9-й ракетки мира

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTA 622) в 1/8 финала хардового 25-тысячника в помещении в Стамбуле (Турция) обыграла Кристину Дмитрюк (беларусь, WTA 258) в двух сетах.

ITF W25 Стамбул. Хард в помещении. 1/8 финала

Кристина Дмитрюк (беларусь) [6] – Дарья Лопатецкая (Украина) – 4:6, 3:6

В четвертьфинале турнира украинка встретится с Полиной Кудерметовой (WTA 242), которая является сестрой 9-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.