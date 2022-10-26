Экс-капитана сборной Ирана хотели похитить из-за поддержки оппозиции

Друзья экс-капитана сборной Ирана Али Карими, ранее выступавшего за «Баварию», заявили, что представители действующих властей пытались похитить игрока. Сообщается, что причиной послужили его недавние высказывания, в которых Али поддержал протесты в стране.

Власти уже выдали ордер на арест Карими, который сейчас живет в Дубае. После заявлений Али в соцсетях после гибели 22-летней Махсы Амини, бывшего футболиста обвинили в «сговоре с намерением действовать против национальной безопасности». Отметим, что в сентябре девушку задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

После этого один из знакомых связался с Карими и сообщил ему, что тоже хочет покинуть Иран. Он попросил Али о встрече в городе Фуджайра, который находится примерно в 120 км от Дубая. Это сообщение было отправлено через другого футболиста, который играет в Дубае и знаком как с этим человеком, так и с Карими, но Али отнесся к нему с подозрением.

«Карими не горел желанием встречаться с ним, но незадолго до назначенного времени он получил сообщение от друга со словами: «Фуджайра – ловушка». Кто был отправителем? Кто-то из министерства информации и национальной безопасности Ирана!

К счастью, Али Карими в безопасности. Он не совершил преступления, а только был рядом со своим народом», – написал Мехди Ростампур, друг бывшего футболиста.

Как считает Ростампур, в случае, если бы Карими приехал в Фуджайру, его бы силой посадили в лодку и увезли в Иран, где бы его заставили покаяться в эфире государственного телевидения.

Сейчас Карими по-прежнему в ОАЭ.

Карими сыграл 112 матчей за сборную Ирана и был пожизненно отстранен от нее после акции в поддержку оппозиции, которую он с партнерами по команде провел на матче с Южной Кореей в июне 2009 года.