Симоне ИНДЗАГИ: «Возвращение Лукаку поможет Интеру стать лучше»
Бельгийский форвард восстановился после травмы
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги накануне матча Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (26 октября) прокомментировал восстановление Ромелу Лукаку после травмы:
«Ромелу работает над возвращением с большим энтузиазмом, с большим желанием. Он пропустил тренировку, которая прошла во вторник, но его восстановление очевидно. Ромелу — действительно важный игрок для нас, который пропустил два месяца соревнований, и это была серьёзная потеря.
Без Лукаку команда и другие нападающие, на мой взгляд, хорошо проявили себя в атаке. Они держали в уме, что в футболе всегда необходимо совершенствоваться. Мы всегда забивали, исключением стал матч с «Баварией». Это то, что всегда можно улучшить. Очевидно, возвращение Ромелу должно позволить нам стать лучше».
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