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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Возвращение Лукаку поможет Интеру стать лучше»
Лига чемпионов
26 октября 2022, 16:59 |
89
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Возвращение Лукаку поможет Интеру стать лучше»

Бельгийский форвард восстановился после травмы

26 октября 2022, 16:59 |
89
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Возвращение Лукаку поможет Интеру стать лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги накануне матча Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (26 октября) прокомментировал восстановление Ромелу Лукаку после травмы:

«Ромелу работает над возвращением с большим энтузиазмом, с большим желанием. Он пропустил тренировку, которая прошла во вторник, но его восстановление очевидно. Ромелу — действительно важный игрок для нас, который пропустил два месяца соревнований, и это была серьёзная потеря.

Без Лукаку команда и другие нападающие, на мой взгляд, хорошо проявили себя в атаке. Они держали в уме, что в футболе всегда необходимо совершенствоваться. Мы всегда забивали, исключением стал матч с «Баварией». Это то, что всегда можно улучшить. Очевидно, возвращение Ромелу должно позволить нам стать лучше».

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Источник L'Equipe
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