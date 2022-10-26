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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет»
Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 13:32 |
1010
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет»

Экс-наставник сборной Украины – о возвращении к работе

26 октября 2022, 13:32 |
1010
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет»
1927.kiev.ua. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил вероятность своего возвращения к работе в ближайшее время:

– Вернуться к работе тренером у вас нет желания?
– Просто пойти поработать – это мне не нужно. Если бы какой-то амбициозный проект, тогда можно. Я ведь люблю, когда есть стимул. Когда перед командой ставятся серьезные задачи.

В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет. Другие заботы у всех. Футбол где-то на пятом плане. Главное сейчас ‒ выстоять, выиграть войну.

– В этом году все ищут замену Луческу в «Динамо». В качестве одного из кандидатов называется и ваше имя. Как вы на это смотрите?
– У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный.

– А возрожденный «Металлист» вам работу не предлагал?
– Сейчас нет. Поначалу была договоренность с Красниковым, что, если команда выйдет в УПЛ, возможно, я возглавлю ее. Но когда в «Металлисте» Кучер начал неплохо работать, какой смысл мне было идти туда? Поэтому все как-то сошло на нет.

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Мирон Маркевич Динамо Киев
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Источник FanDay
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Динамо не настільки нереальний варіант. Якщо Суркіси домовились із заклятим опонентом Мірчею, то і з Мироном зможуть.
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