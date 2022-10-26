Мирон МАРКЕВИЧ: «В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет»
Экс-наставник сборной Украины – о возвращении к работе
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил вероятность своего возвращения к работе в ближайшее время:
– Вернуться к работе тренером у вас нет желания?
– Просто пойти поработать – это мне не нужно. Если бы какой-то амбициозный проект, тогда можно. Я ведь люблю, когда есть стимул. Когда перед командой ставятся серьезные задачи.
В Украине сейчас точно ничего серьезного не будет. Другие заботы у всех. Футбол где-то на пятом плане. Главное сейчас ‒ выстоять, выиграть войну.
– В этом году все ищут замену Луческу в «Динамо». В качестве одного из кандидатов называется и ваше имя. Как вы на это смотрите?
– У меня такие отношения с Суркисами, что этот вариант нереальный.
– А возрожденный «Металлист» вам работу не предлагал?
– Сейчас нет. Поначалу была договоренность с Красниковым, что, если команда выйдет в УПЛ, возможно, я возглавлю ее. Но когда в «Металлисте» Кучер начал неплохо работать, какой смысл мне было идти туда? Поэтому все как-то сошло на нет.
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