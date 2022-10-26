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Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 12:09 | Обновлено 26 октября 2022, 12:22
658
1

МАРКЕВИЧ: «После продажи Тайсона просил купить в Металлист Коноплянку»

Курченко отказал

26 октября 2022, 12:09 | Обновлено 26 октября 2022, 12:22
658
1
МАРКЕВИЧ: «После продажи Тайсона просил купить в Металлист Коноплянку»
ФК Днепр. Евгений Коноплянка

Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, когда понял, что нужно уходить из харьковского клуба.

– Когда вы уходили из «Металлиста», сказали, что не хотите участвовать в его развале...
– Было очень тяжело расставаться с командой. К тому времени Ярославский ушел. Пришли люди, далекие от футбола. Я это понял, когда продали Тайсона. Просил за вырученные деньги купить у «Днепра» Коноплянку. Можно было это сделать.

– И за какую сумму «Днепр» тогда мог отпустить Коноплянку?
– Точно не знаю, потому что в эти дела я не лез. Тайсона продали за 25 миллионов. За эти деньги я и просил купить Коноплянку. Тем более, что это украинский игрок. На то время Коноплянка был не хуже Тайсона. Но мне отказали. И я понял, что начинается развал «Металлиста» – так и получилось. Быть при этом я не хотел. Понял, что с Курченко я работать не буду ‒ этот человек далек от футбола, – сказал Маркевич.

Отметим, что Тайсон перешел в «Шахтер» в начале 2013 года.

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Сергей Курченко Мирон Маркевич Днепр Металлист Харьков Евгений Коноплянка Тайсон
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Источник FanDay
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Комментарии 1
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aleks8-48
Не уверен,что Коноплянка перешел бы в другой украинкий клуб, тем более в Металлист.
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