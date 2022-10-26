МАРКЕВИЧ: «После продажи Тайсона просил купить в Металлист Коноплянку»

Бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, когда понял, что нужно уходить из харьковского клуба.

– Когда вы уходили из «Металлиста», сказали, что не хотите участвовать в его развале...

– Было очень тяжело расставаться с командой. К тому времени Ярославский ушел. Пришли люди, далекие от футбола. Я это понял, когда продали Тайсона. Просил за вырученные деньги купить у «Днепра» Коноплянку. Можно было это сделать.

– И за какую сумму «Днепр» тогда мог отпустить Коноплянку?

– Точно не знаю, потому что в эти дела я не лез. Тайсона продали за 25 миллионов. За эти деньги я и просил купить Коноплянку. Тем более, что это украинский игрок. На то время Коноплянка был не хуже Тайсона. Но мне отказали. И я понял, что начинается развал «Металлиста» – так и получилось. Быть при этом я не хотел. Понял, что с Курченко я работать не буду ‒ этот человек далек от футбола, – сказал Маркевич.

Отметим, что Тайсон перешел в «Шахтер» в начале 2013 года.