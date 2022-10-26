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  4. Владимир БРАЖКО: «Проходных матчей на Евро-2023 не будет»
Молодежные турниры
26 октября 2022, 11:53 | Обновлено 26 октября 2022, 12:02
86
0

Владимир БРАЖКО: «Проходных матчей на Евро-2023 не будет»

Хавбек сборной Украины U-21 – о результатах жеребьевки

26 октября 2022, 11:53 | Обновлено 26 октября 2022, 12:02
86
0
Владимир БРАЖКО: «Проходных матчей на Евро-2023 не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины U-21 Владимир Бражко высказался по поводу жеребьевки чемпионата Европы среди команд U-21.

«На чемпионате Европы собираются лучшие сборные континента. Конечно, проходных матчей на турнире не будет, нужно будет выкладываться по полной. Наша команда будет стремиться победить в каждом поединке своего квартета, чтобы обрадовать всех украинцев. Важно верить в свои силы», - сказал Бражко.

Соперниками «сине-желтых» на Евро-2023 будут сборные Испании, Румынии и Хорватии. Турнир состоится с 21 июня по 8 июля 2021 года в Румынии и Грузии.

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Владимир Бражко Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21
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Источник Украинская ассоциация футбола
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