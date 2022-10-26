Владимир БРАЖКО: «Проходных матчей на Евро-2023 не будет»

Полузащитник сборной Украины U-21 Владимир Бражко высказался по поводу жеребьевки чемпионата Европы среди команд U-21.

«На чемпионате Европы собираются лучшие сборные континента. Конечно, проходных матчей на турнире не будет, нужно будет выкладываться по полной. Наша команда будет стремиться победить в каждом поединке своего квартета, чтобы обрадовать всех украинцев. Важно верить в свои силы», - сказал Бражко.

Соперниками «сине-желтых» на Евро-2023 будут сборные Испании, Румынии и Хорватии. Турнир состоится с 21 июня по 8 июля 2021 года в Румынии и Грузии.