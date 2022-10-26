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Другие новости
26 октября 2022, 10:59 | Обновлено 26 октября 2022, 11:47
588
3

ВИДЕО. Мудрик получил 7,7, Де Дзерби хочет Майкона, ставим на Наполи

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

26 октября 2022, 10:59 | Обновлено 26 октября 2022, 11:47
588
3
ВИДЕО. Мудрик получил 7,7, Де Дзерби хочет Майкона, ставим на Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды
2. Мудрик получил высокую оценку за матч против Селтика от WhoScored
3. Де Дзерби хочет подписать у Брайтона хавбека Шахтера
4. Кике Сетьен возглавил Вильярреал
5. Прогноз матча Наполи - Рейнджерс

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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Miro Ran
МудрІк, СтефанІшина,КулЄба  і т п-Люди, наше И-або Е-так і читаються- а не росифікуються на і чи є ,і саме дивне що ніхто з власників цих русифікованих фамілій не протестують,а ніби на словах -ПАТРИЙОТИ
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