Другие новости26 октября 2022, 10:59 | Обновлено 26 октября 2022, 11:47
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3
ВИДЕО. Мудрик получил 7,7, Де Дзерби хочет Майкона, ставим на Наполи
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
26 октября 2022, 10:59 | Обновлено 26 октября 2022, 11:47
588
3
1. Барселона выставит зимой на трансфер новичка команды
2. Мудрик получил высокую оценку за матч против Селтика от WhoScored
3. Де Дзерби хочет подписать у Брайтона хавбека Шахтера
4. Кике Сетьен возглавил Вильярреал
5. Прогноз матча Наполи - Рейнджерс
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Комментарии 3
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МудрІк, СтефанІшина,КулЄба і т п-Люди, наше И-або Е-так і читаються- а не росифікуються на і чи є ,і саме дивне що ніхто з власників цих русифікованих фамілій не протестують,а ніби на словах -ПАТРИЙОТИ
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