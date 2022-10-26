ATP26 октября 2022, 11:06 | Обновлено 26 октября 2022, 11:11
121
1
Вавринка одержал 60-ю победу в карьере над соперником из первой десятки
Стэн все еще хорош
26 октября 2022, 11:06 | Обновлено 26 октября 2022, 11:11
121
1
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира ATP 500 в Базеле обыграл третью ракетку мира Каспера Рууда.
Для 37-летнего швейцарца это 60-я победа над игроком первой десятки рейтинга ATP (при 97 поражениях).
Базель. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4
Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа трехкратного чемпион турниров Grand Slam с 2019 года.
Во втором круге соперником Вавринки станет Брэндон Накашима из США.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 октября 2022, 14:15 0
Украинская теннисистка наслаждается материнством
Футбол | 25 октября 2022, 22:42 7
Ворота мадридцев защищает бельгиец Тибо Куртуа
Футбол | 26.10.2022, 07:43
Футбол | 26.10.2022, 00:39
Футбол | 25.10.2022, 14:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Взять три шлема в эпоху великой троицы,значит жизнь прожил не зря👍
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2022, 10:40
25.10.2022, 05:19 15
26.10.2022, 07:00 2
25.10.2022, 19:11
24.10.2022, 10:17 8
26.10.2022, 01:15
24.10.2022, 20:36 11
25.10.2022, 23:40 35