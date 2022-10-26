Вавринка одержал 60-ю победу в карьере над соперником из первой десятки

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира ATP 500 в Базеле обыграл третью ракетку мира Каспера Рууда.

Для 37-летнего швейцарца это 60-я победа над игроком первой десятки рейтинга ATP (при 97 поражениях).

Базель. Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4

Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа трехкратного чемпион турниров Grand Slam с 2019 года.

Во втором круге соперником Вавринки станет Брэндон Накашима из США.