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ATP
26 октября 2022, 11:06 | Обновлено 26 октября 2022, 11:11
121
1

Вавринка одержал 60-ю победу в карьере над соперником из первой десятки

Стэн все еще хорош

26 октября 2022, 11:06 | Обновлено 26 октября 2022, 11:11
121
1
Вавринка одержал 60-ю победу в карьере над соперником из первой десятки
ATP. Стэн Вавринка

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в первом круге турнира ATP 500 в Базеле обыграл третью ракетку мира Каспера Рууда.

Для 37-летнего швейцарца это 60-я победа над игроком первой десятки рейтинга ATP (при 97 поражениях).

Базель. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 6:4

Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа трехкратного чемпион турниров Grand Slam с 2019 года.

Во втором круге соперником Вавринки станет Брэндон Накашима из США.

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Стэн Вавринка Каспер Рууд ATP Базель
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Источник Sport.ua
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Кирилл Бондаренко
Взять три шлема в эпоху великой троицы,значит жизнь прожил не зря👍
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