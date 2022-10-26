Украина. Премьер лига26 октября 2022, 09:04 |
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Стало известно, где Динамо примет Кривбасс
Встреча 10-го тура УПЛ состоится в Львове
26 октября 2022, 09:04 |
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Определилось место проведения матча 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» дома будет принимать криворожский «Кривбасс».
Поединок состоится в воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.
Напомним, динамовцы с 10-ю очками сейчас находятся на 8-м месте в турнирной таблице, а «Кривбасс» с 6-ю - на 13-м.
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