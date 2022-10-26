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Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 09:04 |
681
1

Стало известно, где Динамо примет Кривбасс

Встреча 10-го тура УПЛ состоится в Львове

26 октября 2022, 09:04 |
681
1
Стало известно, где Динамо примет Кривбасс
Арена Львов

Определилось место проведения матча 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» дома будет принимать криворожский «Кривбасс».

Поединок состоится в воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.

Напомним, динамовцы с 10-ю очками сейчас находятся на 8-м месте в турнирной таблице, а «Кривбасс» с 6-ю - на 13-м.

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Арена Львов
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Источник ФК Динамо Киев
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Ivan Vismutenko
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