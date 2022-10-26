Стало известно, где Динамо примет Кривбасс

Определилось место проведения матча 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» дома будет принимать криворожский «Кривбасс».

Поединок состоится в воскресенье, 30 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало – в 17:00.

Напомним, динамовцы с 10-ю очками сейчас находятся на 8-м месте в турнирной таблице, а «Кривбасс» с 6-ю - на 13-м.