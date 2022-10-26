Молодежные турниры26 октября 2022, 08:59 | Обновлено 26 октября 2022, 09:12
300
0
Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября в 14:00 поединок Юношеской лиги УЕФА
26 октября 2022, 08:59 | Обновлено 26 октября 2022, 09:12
300
0
26 октября в 14:00 проходит первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против турецкой команды «Галатасарай» U-19.
Матч проходит на стадионе «Али Сами Йен» (другое название – «Тюрк Телеком Арена»).
Пары 2-го раунда плей-офф представителей лиг
Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканале FC Rukh на MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2022, 23:19 7
На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»
Футбол | 25 октября 2022, 23:51 120
Донецкий клуб обеспечил себе евровесну
Футбол | 26.10.2022, 07:00
Другие виды | 25.10.2022, 18:45
Футбол | 26.10.2022, 08:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
24.10.2022, 10:40
24.10.2022, 17:43 15
24.10.2022, 20:36 11
Бокс
24.10.2022, 22:50 14
24.10.2022, 14:57 10
25.10.2022, 08:50 7