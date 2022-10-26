Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
26 октября 2022, 08:59 | Обновлено 26 октября 2022, 09:12
300
0

Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 14:00 поединок Юношеской лиги УЕФА

26 октября 2022, 08:59 | Обновлено 26 октября 2022, 09:12
300
0
Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

26 октября в 14:00 проходит первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 играет против турецкой команды «Галатасарай» U-19.

Матч проходит на стадионе «Али Сами Йен» (другое название – «Тюрк Телеком Арена»).

Пары 2-го раунда плей-офф представителей лиг

Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале FC Rukh на MEGOGO.

По теме:
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Селтик U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Я стану кошмаром для УАФ»
Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн Рух Львов Рух Львов U-19 Галатасарай Галатасарай U-19
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Футбол | 25 октября 2022, 23:19 7
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!

На 58-й минуте «Шахтер» уравнял ситуацию в игре Лиги чемпионов с «Селтиком»

Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Футбол | 25 октября 2022, 23:51 120
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком
Шедевр Мудрика и ужасный промах Сикана. Шахтер сыграл вничью с Селтиком

Донецкий клуб обеспечил себе евровесну

Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Футбол | 26.10.2022, 07:00
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
Другие виды | 25.10.2022, 18:45
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?
Футбол | 26.10.2022, 08:20
КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?
КАРИКАТУРА ДНЯ. LOL! Как мог не забить Сикан?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
Селтик – Шахтер – 1:1. Сикан не забил в пустые ворота. Видео голов и обзор
26.10.2022, 00:39
Футбол
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
24.10.2022, 10:40
Бокс
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 15
Футбол
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
24.10.2022, 20:36 11
Футбол
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
24.10.2022, 12:15
Бокс
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 14
Война
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
24.10.2022, 14:57 10
Война
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
25.10.2022, 08:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности