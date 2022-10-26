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  4. ЗОЗУЛЯ: «Сначала победа Украины, потом – победа на выборах президента УАФ»
Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 08:02 |
395
4

ЗОЗУЛЯ: «Сначала победа Украины, потом – победа на выборах президента УАФ»

Пока что Роман не планирует становиться футбольнім функционером

26 октября 2022, 08:02 |
395
4
ЗОЗУЛЯ: «Сначала победа Украины, потом – победа на выборах президента УАФ»
Instagram. Роман Зозуля

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал слухи о том, что в он собирается вести борьбу за пост президента УАФ.

«О президенте УАФ.

Поскольку последние сутки в СМИ активно распространяется информация о том, что я претендую на пост президента УАФ, считаю, что должен прояснить свою позицию.

Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране.

Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план по объективным причинам, описанным выше.

В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую.

Если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.

Однако я слукавлю, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, как у действующего футболиста, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время. Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня, — победа Украины, а выборы выигрывать будем потом», — написал Зозуля.

Отметим, что Роман с лета находится без клуба.

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Роман Зозуля Украинская ассоциация футбола
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Рома, почему в Испании? Если волонтериш, то возвращайся в Украину и изнутри прочувствуй, что нужно нуждающимся людям; сними на камеру истории горя людей, которые столкнулись с рашисткой ордой, поезди по местам разрушений, передай эту всю инфу своему кругу футбольной общественности и т.д.
А то как то, ну лично меня точно, коробит когда говорят за патриотизм сидя заграницей. Павелко ж тоже типа патриот, типа тоже делает что-то для украинского футбола, но почему-то сидит заграницей. Там как-то патриотизм лучше выделяется?
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0
Злий Глобинець
Та ну. Очолювати футбольне господарство України має людина з хорошою освітою (бажано західною), блискучий менеджер. Людина з управлінським досвідом. А не черговий "м'ячепинатель", якого ця кодла запросто обведе навкруг пальця.
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zelc006
Ще один клоун?
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