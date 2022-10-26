ЗОЗУЛЯ: «Сначала победа Украины, потом – победа на выборах президента УАФ»

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал слухи о том, что в он собирается вести борьбу за пост президента УАФ.

«О президенте УАФ.

Поскольку последние сутки в СМИ активно распространяется информация о том, что я претендую на пост президента УАФ, считаю, что должен прояснить свою позицию.

Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране.

Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план по объективным причинам, описанным выше.

В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую.

Если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.

Однако я слукавлю, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, как у действующего футболиста, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время. Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня, — победа Украины, а выборы выигрывать будем потом», — написал Зозуля.

Отметим, что Роман с лета находится без клуба.