ЗОЗУЛЯ: «Сначала победа Украины, потом – победа на выборах президента УАФ»
Пока что Роман не планирует становиться футбольнім функционером
Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал слухи о том, что в он собирается вести борьбу за пост президента УАФ.
«О президенте УАФ.
Поскольку последние сутки в СМИ активно распространяется информация о том, что я претендую на пост президента УАФ, считаю, что должен прояснить свою позицию.
Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране.
Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план по объективным причинам, описанным выше.
В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую.
Если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.
Однако я слукавлю, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, как у действующего футболиста, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время. Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня, — победа Украины, а выборы выигрывать будем потом», — написал Зозуля.
Отметим, что Роман с лета находится без клуба.
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А то как то, ну лично меня точно, коробит когда говорят за патриотизм сидя заграницей. Павелко ж тоже типа патриот, типа тоже делает что-то для украинского футбола, но почему-то сидит заграницей. Там как-то патриотизм лучше выделяется?