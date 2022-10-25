Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
Лига чемпионов
25 октября 2022, 22:42 | Обновлено 25 октября 2022, 23:29
2503
6

Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ

Ворота мадридцев защищает бельгиец Тибо Куртуа

25 октября 2022, 22:42 | Обновлено 25 октября 2022, 23:29
2503
6
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
УЕФА

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов в эти минуты мадридский «Реал» выясняет отношения с «РБ Лейпциг». Встреча проходит в Германии.

К 18-й минуте поединка мяч дважды побывал в воротах «Реала», которые защищает вернувшийся не так давно в строй бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Точными ударами «галактикос» огорчили Гвардиол и Нкунку.

В последний раз мадридцы пропускали два гола 26 апреля – в игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).

ГОЛ! 1:0. Гвардиол, 13

ГОЛ! 2:0. Нкунку, 18

По теме:
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
Не сушат. Шахтер пропускает голы в каждом матче группы ЛЧ-2022/2023
Грэм ПОТТЕР: «Я получил удовольствие»
Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг Тибо Куртуа Андрей Лунин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Павелко за границей. В Украине его ждет вручение подозрения»
Футбол | 25 октября 2022, 19:25 13
Журналист: «Павелко за границей. В Украине его ждет вручение подозрения»
Журналист: «Павелко за границей. В Украине его ждет вручение подозрения»

Константин Андриюк с нетерпением ждет возвращения президента УАФ

Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Футбол | 25 октября 2022, 08:50 6
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно

Юрий Кириченко смог прокомментировать и матч в Германии, и матч в Турции

ФОТО. Как выглядит глаз Рюдигера через 2 недели после столкновения головой
Футбол | 25.10.2022, 20:58
ФОТО. Как выглядит глаз Рюдигера через 2 недели после столкновения головой
ФОТО. Как выглядит глаз Рюдигера через 2 недели после столкновения головой
Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика
Футбол | 25.10.2022, 20:50
Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика
Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это уже не тот Шахтер. Мы верим, что сможем совершить чудо»
Футбол | 24.10.2022, 23:10
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это уже не тот Шахтер. Мы верим, что сможем совершить чудо»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Это уже не тот Шахтер. Мы верим, что сможем совершить чудо»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Да хоть Лунин, хоть Буффон. Если защита мышей не ловит...
Ответить
+4
Burevestnik
Дивна назва статті: Лунін не їм потрібен. Реал провалює гру... Прям сенсація в заголовку.
Лунін воротар №2 буде надовго.
Пройшов лише 1-ий тайм, Реал грав не напружуючись. Далі побачимо. 
Прізвище автора дивне Джерело. Ллється не думаючи ...
Ответить
+2
fedd1979
Що за брєдовий заголовок!
Ответить
+1
antt
Можно було подумати, шо це через Луніна два голи, і вже оголосили про продаж Луніна через це, до завершення матчу
Ответить
0
Serhiy Vyhryst
Расслабились. 10 очков и путёвка в 1/8 у них уже в кармане. Однако могут и 2 место занять, пропустив немцев.
Ответить
0
OKs100
Куртуа слабое звено
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
24.10.2022, 09:50 11
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»
Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»
24.10.2022, 23:03
Футбол
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
24.10.2022, 13:08 16
Футбол
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
24.10.2022, 18:54 1
Бокс
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
24.10.2022, 14:15
Теннис
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
25.10.2022, 11:41 4
Теннис
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
23.10.2022, 22:50 17
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
24.10.2022, 19:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности