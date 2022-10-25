Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
Ворота мадридцев защищает бельгиец Тибо Куртуа
В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов в эти минуты мадридский «Реал» выясняет отношения с «РБ Лейпциг». Встреча проходит в Германии.
К 18-й минуте поединка мяч дважды побывал в воротах «Реала», которые защищает вернувшийся не так давно в строй бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Точными ударами «галактикос» огорчили Гвардиол и Нкунку.
В последний раз мадридцы пропускали два гола 26 апреля – в игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).
ГОЛ! 1:0. Гвардиол, 13
ГОЛ! 2:0. Нкунку, 18
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