Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов в эти минуты мадридский «Реал» выясняет отношения с «РБ Лейпциг». Встреча проходит в Германии.

К 18-й минуте поединка мяч дважды побывал в воротах «Реала», которые защищает вернувшийся не так давно в строй бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Точными ударами «галактикос» огорчили Гвардиол и Нкунку.

В последний раз мадридцы пропускали два гола 26 апреля – в игре Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4).

ГОЛ! 1:0. Гвардиол, 13

ГОЛ! 2:0. Нкунку, 18