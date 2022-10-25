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Лига чемпионов
25 октября 2022, 22:50 | Обновлено 25 октября 2022, 22:52
1781
0

ВИДЕО. Селтик вышел вперед. Шахтеру не повезло с отскоком мяча

Георгиос Якумакис забил гол на 34-й минуте матча Лиги чемпионов

25 октября 2022, 22:50 | Обновлено 25 октября 2022, 22:52
1781
0
ВИДЕО. Селтик вышел вперед. Шахтеру не повезло с отскоком мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)

«Селтик» вышел вперед (1:0). Георгиос Якумакис забил гол на 34-й минуте матча. «Шахтеру» не повезло с отскоком мяча в штрафной.

ГОЛ! 1:0. Якумакис, 34 мин.

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Селтик Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига чемпионов Селтик - Шахтер Георгиос Якумакис
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Источник Sport.ua
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