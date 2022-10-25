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Лига чемпионов
25 октября 2022, 21:32 | Обновлено 25 октября 2022, 21:41
192
0

Лунин вновь в запасе. Известны составы на матч РБ Лейпциг – Реал

Команды сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов

25 октября 2022, 21:32 | Обновлено 25 октября 2022, 21:41
192
0
Лунин вновь в запасе. Известны составы на матч РБ Лейпциг – Реал
РБ Лейпциг

В поединке 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» примет на своем поле мадридский «Реал». Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Ворота «галактикос» в матче будет защищать бельгиец Тибо Куртуа. Украинский страж ворот «Реала» Андрей Лунин начнет встречу на скамейке запасных мадридцев.

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум, Форсберг, Шлагер, Айдара, Собослаи, Андре Силва, Нкунку.

«Реал»: Куртуа, Рюдигер, Милитао, Начо, Кроос, Тчуамени, Камавинга, Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

В таблице группы F Лиги чемпионов «Реал» занимает 1 место с 10 очками, «РБ Лейпциг» идет вторым, имея 6 пунктов.

📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @RBLeipzig!#UCL pic.twitter.com/A8OlTkV8fh

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Лига чемпионов Реал Мадрид РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Реал Мадрид
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Источник Sport.ua
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