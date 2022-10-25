Лига чемпионов25 октября 2022, 20:50 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
4825
21
Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика
25 октября в 22:00 пройдет поединок 5-го тура Лиги чемпионов
25 октября 2022, 20:50 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
4825
21
25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика
«Шахтер»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.
Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Козик, Тотовицкий, Крыськив, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан.
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Але тренеру видніше.
Ждемо на позитив.
ну такое
Конопля откровенно слабое звено, но Тейлор не лучше