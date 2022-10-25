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Лига чемпионов
25 октября 2022, 20:50 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
4825
21

Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика

25 октября в 22:00 пройдет поединок 5-го тура Лиги чемпионов

25 октября 2022, 20:50 | Обновлено 25 октября 2022, 21:58
4825
21
Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1).

Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика

«Шахтер»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.

Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Козик, Тотовицкий, Крыськив, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан.

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер Игор Йовичевич
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Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Burevestnik
можливо Траоре виглядає дещо важкуватим для стартового складу. 
Але тренеру видніше. 
Ждемо на позитив.  
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0
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Skillz
Дуже іронічно виглядає як "местныэ дурачкі", типу максіка форевки акакія в кожній темі серуть про опзжних суркісів, та в той же час, як раз саме вони і є тим незмінним електоратом прокацапської опзж та екс-ригів. І коли вболівальники Динамо їба..ли проросняву мусорню на Майдані, лугандонська бамбасня співала оди беркуту під час хвилини мовчання на євроматчі https://www.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs 
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-2
Хутин Пуйло
Треба перемагати. #forzaceltic
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-2
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Gargantua
Тейлор вместо Конопли
ну такое
Конопля откровенно слабое звено, но Тейлор не лучше
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-2
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