25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1).

Йовичевич назвал стартовый состав Шахтера на матч против Селтика

«Шахтер»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре.

Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Козик, Тотовицкий, Крыськив, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан.