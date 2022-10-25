Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

Украинская бригада арбитров будет судить матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором отношения выяснят швейцарский «Цюрих» и норвежский «Буде-Глимт».

Главным рефери поединка назначен Евгений Арановский. Его помощниками будут Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности резервного арбитра будут возложены на Виталия Романова.

Поединок «Цюрих» – «Буде-Глимт» состоится в четверг, 27 октября, начало – в 19:45 по киевскому времени. В таблице группы А швейцарцы занимают 4 место, не имея в активе набранных пунктов, «Буде-Глимт» идет 3-м с 4 очками.