Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
Главным рефери будет Евгений Арановский
Украинская бригада арбитров будет судить матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором отношения выяснят швейцарский «Цюрих» и норвежский «Буде-Глимт».
Главным рефери поединка назначен Евгений Арановский. Его помощниками будут Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности резервного арбитра будут возложены на Виталия Романова.
Поединок «Цюрих» – «Буде-Глимт» состоится в четверг, 27 октября, начало – в 19:45 по киевскому времени. В таблице группы А швейцарцы занимают 4 место, не имея в активе набранных пунктов, «Буде-Глимт» идет 3-м с 4 очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» - о ситуации с контрактом вингера команды
Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке