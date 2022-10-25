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Лига Европы
25 октября 2022, 20:16 | Обновлено 25 октября 2022, 20:21
776
0

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

Главным рефери будет Евгений Арановский

25 октября 2022, 20:16 | Обновлено 25 октября 2022, 20:21
776
0
Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы
ФК Рух. Евгений Арановский

Украинская бригада арбитров будет судить матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором отношения выяснят швейцарский «Цюрих» и норвежский «Буде-Глимт».

Главным рефери поединка назначен Евгений Арановский. Его помощниками будут Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности резервного арбитра будут возложены на Виталия Романова.

Поединок «Цюрих» – «Буде-Глимт» состоится в четверг, 27 октября, начало – в 19:45 по киевскому времени. В таблице группы А швейцарцы занимают 4 место, не имея в активе набранных пунктов, «Буде-Глимт» идет 3-м с 4 очками.

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Лига Европы Евгений Арановский Цюрих Буде-Глимт
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Источник УЕФА
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