Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»
Англия
25 октября 2022, 19:33 | Обновлено 25 октября 2022, 19:55
499
3

Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»

Виейра - единственный темнокожий наставник в АПЛ

25 октября 2022, 19:33 | Обновлено 25 октября 2022, 19:55
499
3
Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что темнокожие наставники не получают достаточно шансов, чтобы проявить себя на высоком уровне.

Сейчас Виейра является единственным темнокожим тренером в АПЛ.

«Мы должны давать шансы людям разных цветов кожи. Мы не хуже остальных, нам не нужно больше или меньше шансов. Нужны такие же возможности».

«Если посмотреть на топ-5 чемпионаты Европы, то мы увидим, что там работает совсем мало темнокожих тренеров. Мне кажется, можно сказать, что двери для темнокожих тренеров точно не отрыты, чтобы они могли показать свои способности», — сказал Виейра.

Исследование показало, что в АПЛ и Чемпионшипе лишь около 4% темнокожих наставников.

По теме:
Вест Хэм – Борнмут – 2:0. Видео голов и обзор матча
Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Каррик возглавил Мидлсбро
Патрик Виейра Кристал Пэлас расизм чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна заявка Динамо на матч Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки
Футбол | 25 октября 2022, 13:58 9
Стала известна заявка Динамо на матч Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки
Стала известна заявка Динамо на матч Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки

Мирча Луческу взял с собой на Кипр 22 игроков

ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
Теннис | 25 октября 2022, 11:41 4
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста
ФОТО. В Грузии выпустили презерватив с изображением известного теннисиста

Такой чести удостоился Николоз Басилашвили

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 25.10.2022, 06:00
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА
Футбол | 25.10.2022, 15:34
15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА
15-летний брат Мбаппе дебютировал за ПСЖ в Юношеской Лиге УЕФА
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Футбол | 25.10.2022, 08:50
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex86 1
так иди на родину племена свои тренируй) где где,  а именно у них по отношению к белым настоящий расизм там 
Ответить
+1
IronValdemar
Без проблем. Двері відкриті для тих, хто показує результати рівнем нище. Є якісь чорношкірі тренери, які показали серйозні результати рівнем нижче? Ні. Тоді які претензії? Жоден президент клубу собі не ворог, є хороший тренер ніхто не буде дивитись на колір шкіри.
Ответить
+1
Выталкиватель парашутистов
Немного информации в эту тему. Кто-то знает, что ноги этого равноправия для негров растут от гильдии киноактеров США, которые не выпустят на экраны ни одного фильма, в котором не будет роли чернокожего. Вот в прошлом году негры запустили в Нобелевский комитет петицию, чтобы ежегодных лауреатов Нобелевских премий обязательно присутствовал негр... Маразм крепчает.... Будь я игроков в футбол, я бы никогда не тренировался бы под руководством негра-тренера... И не потому что отъявленный расист, просто не смог бы...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
Ювентус нацелился на покупку Мудрика. Арсенал составит конкуренцию
23.10.2022, 22:50 17
Футбол
ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового
ВИДЕО. Сухой лист! Гризманн забил гол за Атлетико прямым ударом с углового
23.10.2022, 23:14 1
Футбол
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
ФОТО. Свитолина показала комнату новорожденной дочери
24.10.2022, 14:15
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
24.10.2022, 19:45 4
Футбол
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
24.10.2022, 10:40
Бокс
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
24.10.2022, 02:45 1
Война
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 13
Война
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности