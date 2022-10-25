Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»
Виейра - единственный темнокожий наставник в АПЛ
Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что темнокожие наставники не получают достаточно шансов, чтобы проявить себя на высоком уровне.
Сейчас Виейра является единственным темнокожим тренером в АПЛ.
«Мы должны давать шансы людям разных цветов кожи. Мы не хуже остальных, нам не нужно больше или меньше шансов. Нужны такие же возможности».
«Если посмотреть на топ-5 чемпионаты Европы, то мы увидим, что там работает совсем мало темнокожих тренеров. Мне кажется, можно сказать, что двери для темнокожих тренеров точно не отрыты, чтобы они могли показать свои способности», — сказал Виейра.
Исследование показало, что в АПЛ и Чемпионшипе лишь около 4% темнокожих наставников.
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