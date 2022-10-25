Патрик ВИЕЙРА: «Могу сказать, что для темнокожих тренеров двери не открыты»

Наставник «Кристал Пэлас» Патрик Виейра считает, что темнокожие наставники не получают достаточно шансов, чтобы проявить себя на высоком уровне.

Сейчас Виейра является единственным темнокожим тренером в АПЛ.

«Мы должны давать шансы людям разных цветов кожи. Мы не хуже остальных, нам не нужно больше или меньше шансов. Нужны такие же возможности».

«Если посмотреть на топ-5 чемпионаты Европы, то мы увидим, что там работает совсем мало темнокожих тренеров. Мне кажется, можно сказать, что двери для темнокожих тренеров точно не отрыты, чтобы они могли показать свои способности», — сказал Виейра.

Исследование показало, что в АПЛ и Чемпионшипе лишь около 4% темнокожих наставников.