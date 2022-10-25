ITF25 октября 2022, 17:49 | Обновлено 25 октября 2022, 17:56
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Орлов и Приходько стартовали с побед на 25-тысячниках в Израиле и Турции
Украинские теннисисты выиграли матчи в двух сетах
25 октября 2022, 17:49 | Обновлено 25 октября 2022, 17:56
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Украинские теннисисты Владислав Орлов и Олег Приходько сыграли матчи первого круга на 25-тысячниках ITF в Израиле и Турции.
Орлов, посеянный под пятым номером в Афуле, переиграл местного спортсмена Офека Шаманова.
Приходько, также получивший пятый номер посева от организаторов в Газиантепе, одолел турка Тунджая Дурана.
Афула. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Офек Шаманов (Израиль) – 6:2, 6:2
Газиантеп. Газиантеп
Олег Приходько (Украина) – Тунджай Дуран (Турция) – 6:2, 6:3
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