Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Орлов и Приходько стартовали с побед на 25-тысячниках в Израиле и Турции
ITF
25 октября 2022, 17:49 | Обновлено 25 октября 2022, 17:56
80
0

Орлов и Приходько стартовали с побед на 25-тысячниках в Израиле и Турции

Украинские теннисисты выиграли матчи в двух сетах

25 октября 2022, 17:49 | Обновлено 25 октября 2022, 17:56
80
0
Орлов и Приходько стартовали с побед на 25-тысячниках в Израиле и Турции
ФТУ. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Олег Приходько сыграли матчи первого круга на 25-тысячниках ITF в Израиле и Турции.

Орлов, посеянный под пятым номером в Афуле, переиграл местного спортсмена Офека Шаманова.

Приходько, также получивший пятый номер посева от организаторов в Газиантепе, одолел турка Тунджая Дурана.

Афула. Первый круг
Владислав Орлов (Украина) – Офек Шаманов (Израиль) – 6:2, 6:2

Газиантеп. Газиантеп
Олег Приходько (Украина) – Тунджай Дуран (Турция) – 6:2, 6:3

По теме:
Кравченко обыграл Приходько на соревнованиях в Испании
Украинский теннисист выиграл трофей на 15-тысячнике в Болгарии
Владислав Орлов выиграл второй титул ITF в сезоне
ITF Афула ITF Газиантеп Владислав Орлов Олег Приходько Офек Шаманов Тунджай Дуран
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Футбол | 25 октября 2022, 05:19 15
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик

Француз поделился планами

Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»
Футбол | 24 октября 2022, 23:03 0
Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»
Жозе МОУРИНЬО: «Нельзя учить Роналду играть»

Португальский тренер – о конфликте в «Манчестер Юнайтед»

ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе
Футбол | 25.10.2022, 13:12
ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе
ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе
Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед
Футбол | 24.10.2022, 21:39
Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед
Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед
Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании
Теннис | 25.10.2022, 17:40
Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании
Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
24.10.2022, 15:00 5
Футбол
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 15
Футбол
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
23.10.2022, 19:00 7
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нам тяжело без Забарного, Бущана и Шапаренко»
23.10.2022, 16:15 19
Футбол
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
23.10.2022, 22:00 2
Бокс
«Мужчины любят гольф и грудь». Американка научилась зарабатывать на этом
«Мужчины любят гольф и грудь». Американка научилась зарабатывать на этом
24.10.2022, 10:17 7
Другие виды
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
24.10.2022, 10:40
Бокс
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
24.10.2022, 14:40 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности