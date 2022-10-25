Орлов и Приходько стартовали с побед на 25-тысячниках в Израиле и Турции

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Олег Приходько сыграли матчи первого круга на 25-тысячниках ITF в Израиле и Турции.

Орлов, посеянный под пятым номером в Афуле, переиграл местного спортсмена Офека Шаманова.

Приходько, также получивший пятый номер посева от организаторов в Газиантепе, одолел турка Тунджая Дурана.

Афула. Первый круг

Владислав Орлов (Украина) – Офек Шаманов (Израиль) – 6:2, 6:2

Газиантеп. Газиантеп

Олег Приходько (Украина) – Тунджай Дуран (Турция) – 6:2, 6:3