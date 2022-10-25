Лопатецкая и Соболева сыграли матчи первого круга на турнире ITF в Турции

Украинки Анастасия Соболева и Дарья Лопатецкая провели матчи первого круга основы на 25-тысячнике ITF в Турции.

Дарья свой матч выиграла, Анастасия – проиграла шестой сеяной. Отметим, что Соболева и Лопатецкая до этого преодолели сито квалификации.

Стамбул. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Дмитрюк – 3:6, 1:6

Дарья Лопатецкая (Украина) – Анастасия Ковалева – 6:3, 6:4

Во втором круге Лопатецкая сразится с обидчицей Соболевой.