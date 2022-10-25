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ITF
25 октября 2022, 17:20 | Обновлено 25 октября 2022, 17:23
124
0

Лопатецкая и Соболева сыграли матчи первого круга на турнире ITF в Турции

Дарья одержала победу, Анастасия – проиграла

25 октября 2022, 17:20 | Обновлено 25 октября 2022, 17:23
124
0
Лопатецкая и Соболева сыграли матчи первого круга на турнире ITF в Турции
ITF. Анастасия Соболева

Украинки Анастасия Соболева и Дарья Лопатецкая провели матчи первого круга основы на 25-тысячнике ITF в Турции.

Дарья свой матч выиграла, Анастасия – проиграла шестой сеяной. Отметим, что Соболева и Лопатецкая до этого преодолели сито квалификации.

Стамбул. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Дмитрюк – 3:6, 1:6
Дарья Лопатецкая (Украина) – Анастасия Ковалева – 6:3, 6:4

Во втором круге Лопатецкая сразится с обидчицей Соболевой.

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Анастасия Соболева Дарья Лопатецкая ITF Стамбул Кристина Дмитрюк Анастасия Ковалева
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Источник Sport.ua
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