ITF25 октября 2022, 17:20 | Обновлено 25 октября 2022, 17:23
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Лопатецкая и Соболева сыграли матчи первого круга на турнире ITF в Турции
Дарья одержала победу, Анастасия – проиграла
25 октября 2022, 17:20 | Обновлено 25 октября 2022, 17:23
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Украинки Анастасия Соболева и Дарья Лопатецкая провели матчи первого круга основы на 25-тысячнике ITF в Турции.
Дарья свой матч выиграла, Анастасия – проиграла шестой сеяной. Отметим, что Соболева и Лопатецкая до этого преодолели сито квалификации.
Стамбул. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Кристина Дмитрюк – 3:6, 1:6
Дарья Лопатецкая (Украина) – Анастасия Ковалева – 6:3, 6:4
Во втором круге Лопатецкая сразится с обидчицей Соболевой.
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