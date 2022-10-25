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Чемпионат мира
25 октября 2022, 17:03 |
117
0

Тэмми Абрахам рискует не поехать на ЧМ-2022

Гарет Саутгейт не впечатлен текущей формой форварда «Ромы»

25 октября 2022, 17:03 |
117
0
Тэмми Абрахам рискует не поехать на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам с высокой долей вероятности не попадет в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2022. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт недоволен выступлениями Абрахама в нынешнем сезоне. На сентябрьские матчи Лиги наций Абрахам вызывался, но на поле не выходил.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах за «Рому» во всех турнирах. За сборную Англии 25-летний форвард суммарно провел 11 матчей и забил 3 гола.

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Источник Il Messaggero
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