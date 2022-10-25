Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Луческу и Суркисом нет»

Журналист Игорь Цыганык после разговора с президентом «Динамо» Игорем Суркисом и тренером Мирчей Луческу рассказал о ситуации в команде.

«Я разговаривал с Игорем Суркисом и Мирчей Луческу. Конфликта между ними нет. Президент клуба понимает, что еще полтора года контракт. Это решение (об увольнении - прим) должен принять только он, но у меня сложилось впечатление, что Суркис верит — Луческу исправит ситуацию».

«Президент недоволен результатами, а у Луческу я не увидел того, что он опустил руки. Характер у него не такой. Я бы не говорил, что Луческу уйдет в ближайшее время».

«Мне кажется, что и у Суркиса есть вера, что Луческу справится, и у Мирчи есть вера, что он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Цыганык.