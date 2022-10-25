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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Луческу и Суркисом нет»
Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 16:28 |
733
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Луческу и Суркисом нет»

Вряд ли сейчас стоит ждать смены тренера

25 октября 2022, 16:28 |
733
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Луческу и Суркисом нет»
ФК Динамо Киев

Журналист Игорь Цыганык после разговора с президентом «Динамо» Игорем Суркисом и тренером Мирчей Луческу рассказал о ситуации в команде.

«Я разговаривал с Игорем Суркисом и Мирчей Луческу. Конфликта между ними нет. Президент клуба понимает, что еще полтора года контракт. Это решение (об увольнении - прим) должен принять только он, но у меня сложилось впечатление, что Суркис верит — Луческу исправит ситуацию».

«Президент недоволен результатами, а у Луческу я не увидел того, что он опустил руки. Характер у него не такой. Я бы не говорил, что Луческу уйдет в ближайшее время».

«Мне кажется, что и у Суркиса есть вера, что Луческу справится, и у Мирчи есть вера, что он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Цыганык.

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Динамо Киев Игорь Суркис Игорь Цыганык Мирча Луческу
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Источник Циганик LIVE
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