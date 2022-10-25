Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Луческу и Суркисом нет»
Вряд ли сейчас стоит ждать смены тренера
Журналист Игорь Цыганык после разговора с президентом «Динамо» Игорем Суркисом и тренером Мирчей Луческу рассказал о ситуации в команде.
«Я разговаривал с Игорем Суркисом и Мирчей Луческу. Конфликта между ними нет. Президент клуба понимает, что еще полтора года контракт. Это решение (об увольнении - прим) должен принять только он, но у меня сложилось впечатление, что Суркис верит — Луческу исправит ситуацию».
«Президент недоволен результатами, а у Луческу я не увидел того, что он опустил руки. Характер у него не такой. Я бы не говорил, что Луческу уйдет в ближайшее время».
«Мне кажется, что и у Суркиса есть вера, что Луческу справится, и у Мирчи есть вера, что он сможет выбраться из этой ситуации», — сказал Цыганык.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одесский «Черноморец» с 3 очками замыкает рейтинг команд УПЛ
Наставник команды Эрик тен Хаг хочет встретиться с форвардом