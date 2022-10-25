Гари ЛИНЕКЕР: «Реал не выглядит таким особенным, как раньше»

Легендарный английский форвард Гари Линекер поделился своим мнением по поводу нынешней команды «Реала»:

«Это отличный клуб, отличная команда, но им очень везёт. Конечно, это один из крупнейших клубов в мире. И они умеют побеждать. Иногда я смотрю на мадридский состав, и он не выглядит таким особенным, как раньше. Но они всё равно выигрывают. Без Роналду они продолжают побеждать… и иногда я не знаю почему».