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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Реал не выглядит таким особенным, как раньше»
Испания
25 октября 2022, 15:17 |
120
0

Гари ЛИНЕКЕР: «Реал не выглядит таким особенным, как раньше»

Легендарный форвард оценил нынешний «Реал»

25 октября 2022, 15:17 |
120
0
Гари ЛИНЕКЕР: «Реал не выглядит таким особенным, как раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Легендарный английский форвард Гари Линекер поделился своим мнением по поводу нынешней команды «Реала»:

«Это отличный клуб, отличная команда, но им очень везёт. Конечно, это один из крупнейших клубов в мире. И они умеют побеждать. Иногда я смотрю на мадридский состав, и он не выглядит таким особенным, как раньше. Но они всё равно выигрывают. Без Роналду они продолжают побеждать… и иногда я не знаю почему».

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Источник AS
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