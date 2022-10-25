ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе

По подсчетам специалистов CIES, академии киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» находятся в топ-5 по продуктивности работы в Европе.

Во внимание брался 31 чемпионат континента, и подсчет игроков, которых «произвела» для них академия того или иного клуба.

В итоге лидером оказался «Аякс», 85 воспитанников академии которого ныне играют в 31 лучшей лиге континента, причем только 8 из них и ныне находятся в амстердамской команде.

«Динамо» воспитало 72 игроков, которые ныне играют на серьезном уровне, а 17 из них выступают за «бело-синих». Это третье место в рейтинге.

А вот «Шахтер» замыкает топ-5 с показателем в 64 воспитанника академии. Из них 14 ныне продолжают оставаться в клубе.

Также в рейтинге, содержащем 100 клубов, нашлось место для «Днепра» (53-е место и 30 воспитанников) и «Карпат» (79-е место и 26 воспитанников).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.