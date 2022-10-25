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Украина. Премьер лига
25 октября 2022, 13:12 |
566
10

ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе

«Бело-синие» и «оранжево-черные» дают множество талантов футболу континента

25 октября 2022, 13:12 |
566
10
ФОТО. Академии Динамо и Шахтера – в топ-5 по продуктивности работы в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine

По подсчетам специалистов CIES, академии киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» находятся в топ-5 по продуктивности работы в Европе.

Во внимание брался 31 чемпионат континента, и подсчет игроков, которых «произвела» для них академия того или иного клуба.

В итоге лидером оказался «Аякс», 85 воспитанников академии которого ныне играют в 31 лучшей лиге континента, причем только 8 из них и ныне находятся в амстердамской команде.

«Динамо» воспитало 72 игроков, которые ныне играют на серьезном уровне, а 17 из них выступают за «бело-синих». Это третье место в рейтинге.

А вот «Шахтер» замыкает топ-5 с показателем в 64 воспитанника академии. Из них 14 ныне продолжают оставаться в клубе.

Также в рейтинге, содержащем 100 клубов, нашлось место для «Днепра» (53-е место и 30 воспитанников) и «Карпат» (79-е место и 26 воспитанников).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

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Источник CIES
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Комментарии 10
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Умник
Это гордость быть выше Реала Барселоны.
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Фанькин кот
А Шахта скоро-то Динамку обойдёт! Ещё немного!
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