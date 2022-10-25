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Лига чемпионов
25 октября 2022, 12:53 | Обновлено 25 октября 2022, 12:56
497
0

ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 октября 2022, 12:53 | Обновлено 25 октября 2022, 12:56
497
0
ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Соболь и Брюгге продлили контракт
2. Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
3. Эмери возглавил Астон Виллу
4. Прогноз на матч Селтик – Шахтер

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Источник Sport.ua
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