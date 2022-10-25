Лига чемпионов25 октября 2022, 12:53 | Обновлено 25 октября 2022, 12:56
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ВИДЕО. Артете нужен только Мудрик, Соболь продлился, ставим на Шахтер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
25 октября 2022, 12:53 | Обновлено 25 октября 2022, 12:56
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1. Соболь и Брюгге продлили контракт
2. Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
3. Эмери возглавил Астон Виллу
4. Прогноз на матч Селтик – Шахтер
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