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  4. ГАЛТЬЕ: «Победа над Ювентусом многое говорит о классе тренера Маккаби»
Лига чемпионов
25 октября 2022, 12:54 | Обновлено 25 октября 2022, 12:56
127
0

ГАЛТЬЕ: «Победа над Ювентусом многое говорит о классе тренера Маккаби»

Наставник ПСЖ – о предстоящем матче с израильским клубом

25 октября 2022, 12:54 | Обновлено 25 октября 2022, 12:56
127
0
ГАЛТЬЕ: «Победа над Ювентусом многое говорит о классе тренера Маккаби»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Они обыграли «Ювентус». Это многое говорит о классе их тренера. Что касается игроков, отмечу Чери и Ацили. Мы не удивились качеством их игры. Это хорошо организованная, внимательная и крепкая команда. У них техничные игроки. Они играют агрессивно в хорошем смысле слова. Их игроки всегда нацелены на атаку», - сказал Галтье.

Матч ПСЖ – «Маккаби Хайфа» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Кристоф Галтье ПСЖ Маккаби Хайфа Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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