ГАЛТЬЕ: «Победа над Ювентусом многое говорит о классе тренера Маккаби»

Главный тренер французского ПСЖ Кристоф Галтье поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» из Хайфы.

«Они обыграли «Ювентус». Это многое говорит о классе их тренера. Что касается игроков, отмечу Чери и Ацили. Мы не удивились качеством их игры. Это хорошо организованная, внимательная и крепкая команда. У них техничные игроки. Они играют агрессивно в хорошем смысле слова. Их игроки всегда нацелены на атаку», - сказал Галтье.

Матч ПСЖ – «Маккаби Хайфа» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву.