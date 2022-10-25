АЛЛЕГРИ: «Мы и из Лиги чемпионов еще не вылетели, и в Лигу Европы не вышли»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«В данный момент мы и из Лиги чемпионов еще не вылетели, и в Лигу Европы не вышли. У нас есть два матча, чтобы набрать очки, и даже в этом случае не все будет обязательно в наших руках. Чтобы дверь была открытой, надо побеждать и желательно с разницей в два мяча, но мы понимаем, что это будет сложно», - сказал Аллегри.

Матч «Бенфика» – «Ювентус» состоится сегодня, 25 октября. Начало в 22:00 по Киеву. После четырех туров туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от ПСЖ и «Бенфики» на 5 баллов.