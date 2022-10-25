«КТО КОГО?!»: Черноморец и Parimatch запускают новое YouTube шоу

Они могут играть и побеждать не только на футбольном поле. Когда на кону собственный авторитет, звезды одесского «Черноморца» готовы преодолевать любые препятствия. А если в соперниках партнер по команде, к тому же бросающий тебе вызов, азарт и желание проявить свои сильные стороны просто зашкаливает.

А значит, самое время узнать «КТО КОГО?!»

ФК «Черноморец» и официальный партнер Parimatch Ukraine запускают новое YouTube шоу, в котором «моряки» соревнуются между собой в очень необычных конкурсах.

Правила шоу просты. Двое участников поочередно выполняют задачи ведущего, и проигравший должен исполнить желание победителя.

«КТО КОГО?!» - драйвовый, взрывной и непредсказуемый проект, раскрывающий футболистов «Черноморца» по-новому.

Переиграет ли Максим Войтиховский Ивана Литвиненко в «ФутБас», и кто кого перегонит в «Офисной гонке» – делайте свои прогнозы и смотрите шоу «КТО КОГО?!» только на YouTube канале CHORNOMORETS TV.