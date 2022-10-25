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Лига чемпионов
25 октября 2022, 10:40 | Обновлено 25 октября 2022, 13:11
845
1

Селтик – Шахтер: «горнякам» нужна победа на Хэмпден Парк

Йовичевич взял на матч в Глазго всех сильнейших, кроме Марьяна Шведа

25 октября 2022, 10:40 | Обновлено 25 октября 2022, 13:11
845
1
Селтик – Шахтер: «горнякам» нужна победа на Хэмпден Парк

25 октября. 22.00. Глазго «Хэмпден Парк».
Трансляция – видеосервис MEGOGO, платформа Воля TV.

Говорим о «Хэмпден Парке» – наталкиваемся на кучу футбольных воспоминаний, как приятных, так и не очень. Здесь летом 2021-го сборная Украины обыграла Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро, здесь уже в июне 2022-го «желто-синие» сделали уверенный шаг в финал плей-офф ЧМ-2022, обыграв Шотландию 1:3, и в конце концов, наша националка сгорела шотландцам в матче Лиги наций (3:0). Очередную попытку покорить главную арену Глазго предпринимает «Шахтер» в матче против «Селтика».

Титульный партнер ФК «Шахтер» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящего поединка. По мнению экспертов, хозяева поля имеют гораздо более высокие шансы на победу. Коэффициент на успех «Селтика» – 1.87, а вот на то, что «горняки» заберут три очка с «Хэмпден Парк» – 4.10. Шансы на ничью расценивают как 3.90 к 1.

«Селтик» идет последним в турнирной таблице группы F, имея в активе 1 очко благодаря ничьей с «Шахтером» в Варшаве. «Горняки» разместились на третьей позиции с 5 пунктами. Победа в Шотландии значительно увеличит шансы украинцев на плей-офф Лиги чемпионов, поражение может поставить даже под угрозу евровесну. Так что «Шахтер» должен настраиваться исключительно на 3 очка. Ради матча Лиги чемпионов дончане в очередной раз перенесли встречу в рамках УПЛ и целенаправленно готовились к выезду в Глазго. Предварительно такое решение перед матчем с «Реалом» принесло «горнякам» дивиденды, так что надеемся, и на этот раз тактика Йовичевича сработает.

Что касается «Селтика», то они свой матч чемпионата Шотландии против «Хартса» провели в субботу, выиграли 4:3 и продолжают лидировать в турнире. Для шотландцев матч с «Шахтером» в ЛЧ – очень важный, любой результат, кроме победы, фактически оставляет их за бортом еврокубков.

Йовичевич взял на матч в Глазго всех сильнейших, кроме Марьяна Шведа, для которого это могло бы быть принципиальное противостояние. 25-летний футболист год был в аренде в шотландском клубе, хотя назвать его шотландское турне успешным затруднительно. Он провел всего три игры за «Селтик» во всех турнирах с 2019 по 2020 год.

«Шахтер» и «Селтик» встречались между собой четыре раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2004 и 2007 годах. В обоих случаях команды обменялись домашними победами. Собственно, теперь эту традицию нужно менять.

Болеем за «Шахтер» вместе и заряжаем на своих вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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