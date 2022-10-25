25 октября в 16:00 проходит поединок 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий «Шахтер» в Эйрдри на стадионе «Эксельсиор» играет против шотландского «Селтика». Во 2-м туре оранжево-черные в Польше выиграли у команды из Шотландии (2:1).

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После 4 туров горняки имеют в активе 6 очков и занимают второе место, которое приносит путевку в 1/16 финала.

Группа F. Турнирная таблица

Селтик U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет доступна ближе к началу матча