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25 октября 2022, 10:43 | Обновлено 25 октября 2022, 11:16
171
0

Селтик U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 16:00 поединок 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

25 октября 2022, 10:43 | Обновлено 25 октября 2022, 11:16
171
0
Селтик U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

25 октября в 16:00 проходит поединок 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий «Шахтер» в Эйрдри на стадионе «Эксельсиор» играет против шотландского «Селтика». Во 2-м туре оранжево-черные в Польше выиграли у команды из Шотландии (2:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 4 туров горняки имеют в активе 6 очков и занимают второе место, которое приносит путевку в 1/16 финала.

Группа F. Турнирная таблица

Селтик U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция будет доступна ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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