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Лига чемпионов
24 октября 2022, 23:59 | Обновлено 25 октября 2022, 00:08
62
0

БОНДАРЕНКО: «Шахтер тратит очень много времени на долгие, тяжелые переезды»

Хавбек донецкой команды ожидает очень непростую игру ЛЧ против «Селтика»

24 октября 2022, 23:59 | Обновлено 25 октября 2022, 00:08
62
0
БОНДАРЕНКО: «Шахтер тратит очень много времени на долгие, тяжелые переезды»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко ответил на вопросы журналистов перед гостевым матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Селтика», который пройдет 25 октября в Глазго:

– Завтрашний матч может стать ключевым в борьбе за выход из группы. Чего ожидаете от игры и какие выводы были сделаны после предыдущей встречи с «Селтиком»?

– Ожидаем очень непростую игру. Выучили «Селтик» и уважаем соперника – это хорошая команда, которая демонстрирует интенсивный футбол, создает много моментов. Тем более при поддержке своих болельщиков они способны доставить еще больше проблем. Но мы готовы к этому и постараемся показать свою игру. Мы приехали сюда за результатом и хотим сделать еще один шаг к нашей мечте – квалификации в следующий раунд Лиги чемпионов.

– Матч УПЛ был перенесен, чтобы «Шахтер» лучше подготовился к игре Лиги чемпионов. Как это положительно сказалось на футболистах?

– Сейчас у нас очень напряженный график – много переездов, много матчей. И мне как игроку это решение дало больше времени на отдых, потому что мы тратим очень-очень много времени на долгие и тяжелые переезды. Думаю, нам это пойдет на пользу, потому что мы будем более свежими и сможем показать свой футбол.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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