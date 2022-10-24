Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Селтиком
Лига чемпионов
24 октября 2022, 22:17 | Обновлено 24 октября 2022, 22:27
312
0

ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Селтиком

Первые 15 минут занятия «горняков» были открытыми для журналистов

24 октября 2022, 22:17 | Обновлено 24 октября 2022, 22:27
312
0
ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Селтиком
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 24 октября, донецкий «Шахтер» провел тренировку на поле стадиона «Селтик Парк», где уже завтра встретится с чемпионом Шотландии в одном из решающих поединков групповой стадии Лиги чемпионов.

Традиционно первые 15 минут занятия «горняков» были открытыми для журналистов, которые получили возможность наблюдать за разминкой команды и игровыми упражнениями. После этого сессия продолжилась без присутствия представителей медиа: футболисты сыграли короткую двусторонку и отработали удары по воротам с разных дистанций.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Шахтер» состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «С Боруссией Дортмунд всегда было сложно»
Джо ХАРТ: «В Варшаве Шахтеру удалось забить, хотя они нанесли мало ударов»
Йовичевич рассказал, почему на матч ЛЧ против Селтика не приехал Швед
Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер тренировка Игор Йовичевич фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
Футбол | 24 октября 2022, 21:10 4
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»

Палкин призвал запретить сборной Ирана выступать на чемпионат мира 2022

Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях
Футбол | 24 октября 2022, 17:11 7
Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях
Доложили путину. В рф хотят играть в футбол на аннексированных территориях

Боевые действия, видимо, не помеха

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Футбол | 24.10.2022, 19:45
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Футбол | 24.10.2022, 14:40
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Источник: в Динамо не интересуются вопросом украинского языка
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Футбол | 24.10.2022, 13:08
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
24.10.2022, 09:50 10
Футбол
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
Динамо проводит худший сезон за годы, но проигрывает не только на поле
23.10.2022, 05:10 27
Футбол
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
Украина вышла в финал четырех женского Евро-2023 по футзалу
22.10.2022, 22:15 1
Футзал
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
Климас рассказал, как Ломаченко отказался от боя с Камбососом за все пояса
24.10.2022, 12:15
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
ГВАРДИОЛА: «Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
23.10.2022, 13:07
Футбол
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
Красюк рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком
24.10.2022, 10:40
Бокс
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
Определились. Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера команды
23.10.2022, 11:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности