ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Селтиком
Первые 15 минут занятия «горняков» были открытыми для журналистов
В понедельник, 24 октября, донецкий «Шахтер» провел тренировку на поле стадиона «Селтик Парк», где уже завтра встретится с чемпионом Шотландии в одном из решающих поединков групповой стадии Лиги чемпионов.
Традиционно первые 15 минут занятия «горняков» были открытыми для журналистов, которые получили возможность наблюдать за разминкой команды и игровыми упражнениями. После этого сессия продолжилась без присутствия представителей медиа: футболисты сыграли короткую двусторонку и отработали удары по воротам с разных дистанций.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Шахтер» состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени.
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