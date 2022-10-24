ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ с Селтиком

В понедельник, 24 октября, донецкий «Шахтер» провел тренировку на поле стадиона «Селтик Парк», где уже завтра встретится с чемпионом Шотландии в одном из решающих поединков групповой стадии Лиги чемпионов.

Традиционно первые 15 минут занятия «горняков» были открытыми для журналистов, которые получили возможность наблюдать за разминкой команды и игровыми упражнениями. После этого сессия продолжилась без присутствия представителей медиа: футболисты сыграли короткую двусторонку и отработали удары по воротам с разных дистанций.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «Шахтер» состоится 25 октября в 22:00 по киевскому времени.