Лига чемпионов24 октября 2022, 22:12 |
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ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «С Боруссией Дортмунд всегда было сложно»
Тренер «Манчестер Сити» – о матче Лиги чемпионов
24 октября 2022, 22:12 |
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Завтра, 25 октября «Манчестер Сити» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча:
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Комментарии 1
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Как не послушаешь вьюху Пэпа, то у него как не соперник, так какая-то космического уровня команда, и он в соперника больше верит, чем их главные тренера)))
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