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  4. ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «С Боруссией Дортмунд всегда было сложно»
Лига чемпионов
24 октября 2022, 22:12 |
129
1

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «С Боруссией Дортмунд всегда было сложно»

Тренер «Манчестер Сити» – о матче Лиги чемпионов

24 октября 2022, 22:12 |
129
1
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «С Боруссией Дортмунд всегда было сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Завтра, 25 октября «Манчестер Сити» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча:

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Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Пеп Гвардиола видео
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Источник Sport.ua
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Как не послушаешь вьюху Пэпа, то у него как не соперник, так какая-то космического уровня команда, и он в соперника больше верит, чем их главные тренера))) 
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