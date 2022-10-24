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Аргентина
24 октября 2022, 22:00 | Обновлено 24 октября 2022, 22:03
709
0

Драматичная развязка. Бока Хуниорс стала чемпионом Аргентины-2022

«Расинг» упустил шанс стать чемпионом

24 октября 2022, 22:00 | Обновлено 24 октября 2022, 22:03
709
0
Драматичная развязка. Бока Хуниорс стала чемпионом Аргентины-2022
ФК Бока Хуниорс

Сегодня ночью «Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины 2022 года. До последнего тура «генуэзцы» боролись за титул с «Расингом». Перед заключительным матчем «Бока» опережала «Расинг» на одно очко.

В последнем туре «Бока Хуниорс» сыграла вничью 2:2 с «Индепендьенте» и рисковала упустить чемпионство, но в параллельном матче «Расинг» дома проиграл «Ривер Плейту» 1:2, который фактически своими руками вручил чемпионство своему самому принципиальному сопернику.

Для «Бока Хуниорс» это 29-й чемпионский титул в истории.

Итоговая турнирная таблица чемпионату Аргентины-2022:

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Источник Sport.ua
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