Драматичная развязка. Бока Хуниорс стала чемпионом Аргентины-2022
«Расинг» упустил шанс стать чемпионом
Сегодня ночью «Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины 2022 года. До последнего тура «генуэзцы» боролись за титул с «Расингом». Перед заключительным матчем «Бока» опережала «Расинг» на одно очко.
В последнем туре «Бока Хуниорс» сыграла вничью 2:2 с «Индепендьенте» и рисковала упустить чемпионство, но в параллельном матче «Расинг» дома проиграл «Ривер Плейту» 1:2, который фактически своими руками вручил чемпионство своему самому принципиальному сопернику.
Для «Бока Хуниорс» это 29-й чемпионский титул в истории.
Итоговая турнирная таблица чемпионату Аргентины-2022:
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