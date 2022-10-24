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Англия
24 октября 2022, 19:23 | Обновлено 24 октября 2022, 19:27
183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Каррик возглавил Мидлсбро

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» начинает самостоятельную тренерскую карьеру

24 октября 2022, 19:23 | Обновлено 24 октября 2022, 19:27
183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Каррик возглавил Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Новым главным тренером английского клуба «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе, стал 41-летний Майкл Каррик. Детали соглашения с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» не разглашаются. Лишь известно, что в его штаб войдет Джонатан Вудгейт.

Каррик дебютирует в качестве главного тренера. Ранее он работал в «Манчестер Юнайтед» в штабах у Жозе Моуринью и у Оле-Гуннара Сульшера. Также Майкл был в трех матчах команды исполняющим обязанности главного тренера.

«Мидлсбро» занимает 21 месте в таблице Чемпионшипе. В активе у команды только 4 победы в 16 проведенных встречах сезона.

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Майкл Каррик чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Мидлсбро
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Источник ФК Мидлсбро
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