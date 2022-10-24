ОФИЦИАЛЬНО. Каррик возглавил Мидлсбро

Новым главным тренером английского клуба «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе, стал 41-летний Майкл Каррик. Детали соглашения с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» не разглашаются. Лишь известно, что в его штаб войдет Джонатан Вудгейт.

Каррик дебютирует в качестве главного тренера. Ранее он работал в «Манчестер Юнайтед» в штабах у Жозе Моуринью и у Оле-Гуннара Сульшера. Также Майкл был в трех матчах команды исполняющим обязанности главного тренера.

«Мидлсбро» занимает 21 месте в таблице Чемпионшипе. В активе у команды только 4 победы в 16 проведенных встречах сезона.