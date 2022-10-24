Даниил Сикан - о Динамо: «У них просто черная полоса, все будет нормально»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан уверен, что «Динамо» имеет сильный состав и вскоре вернется на свой привычный уровень. В недавнем матче УПЛ «Шахтер» обыграл принципиального соперника 3:1.

«У «Динамо» просто черная полоса сейчас. Думаю, у них все будет хорошо, у них сильная команда. Для нас это было Эль Класико, мы победили. Но каждый матч очень важен, посмотрите таблицу».

«Если мы проигрываем, то можно оказаться на 5-м месте», — сказал Сикан.

Киевляне сейчас идут на 8-м месте УПЛ.