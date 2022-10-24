Отбор Евро-2023. Уверенная победа Украины U-17, Пономаренко забил 4 гола
Команда открыла отбор яркой победой
Состоялся первый матч отбора Евро-2023 U-17 между юношескими сборными Украины и Азербайджана.
Украина U-17 обыграла соперника со счетом 5:2, а у победителей четыре гола забил форвард «Зари» Матвей Пономаренко, который оформил свои мячи с 33-й по 68-ю минуты.
Далее Украина U-17 сыграет против Лихтенштейна (27 октября) и Боснии (30 октября). По итогам группы две лучшие команды квартета выйдут в следующий раунд отбора.
Отбор Евро-2023 U-17
Азербайджан U-17 - Украина U-17 2:5
Голы: Хусейнов, 77, Маммадов, 83 (с пен) - Пономаренко, 33 (с пен), 39, 59, 68, Осипенко, 90
Украина: Бакус (Суркис, 67), Бакай, Коробов (Дигтярь, 67), Захарченко, Дикий, Хан (Лобко, 67), Ищенко, Билый (Осипенко, 85), Пашко, Калын, Пономаренко (Цуканов, 72)
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