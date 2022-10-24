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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 12:30 | Обновлено 24 октября 2022, 12:47
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0

Кривбасс – Ингулец. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 9-го тура УПЛ

24 октября 2022, 12:30 | Обновлено 24 октября 2022, 12:47
120
0
Кривбасс – Ингулец. Стартовые составы команд
УПЛ

В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Марусич, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Сакив, Кухарчук.

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Нябийе, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Дебелко, Банада.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец».

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Кривбасс Кривой Рог Ингулец стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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