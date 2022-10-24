Кривбасс – Ингулец. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 9-го тура УПЛ
В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Марусич, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Сакив, Кухарчук.
«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Нябийе, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Дебелко, Банада.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец».
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