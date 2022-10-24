Кривбасс – Ингулец. Стартовые составы команд

В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ингулец».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Марусич, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Сакив, Кухарчук.

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Ловрич, Семенов, Нябийе, Капич, Хомченовский, Задерака, Татарков, Дебелко, Банада.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбас» – «Ингулец».