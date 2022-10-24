ФОТО. Кривбасс представил ретро-форму, посвященную важной дате для клуба
30 лет назад клуб из Кривого Рога вышел в Высшую лигу
«Кривбасс» представил ретро-форму, посвященную 30-летию выхода в Высшую лигу.
«В 1992 году ФК «Кривбасс» вышел в Высшую лигу. Ровно через 30 лет обновленный Кривбасс повторил это достижение. В честь юбилея мы сделали эксклюзивный вариант формы: ретро-дизайн, логотип 92 года, а самое главное – очень лимитированное количество.
Эта форма – дань истории Большого Клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это Мы!», – говорится в презентации.
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