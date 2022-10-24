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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 10:23 | Обновлено 24 октября 2022, 10:26
102
0

ФОТО. Кривбасс представил ретро-форму, посвященную важной дате для клуба

30 лет назад клуб из Кривого Рога вышел в Высшую лигу

24 октября 2022, 10:23 | Обновлено 24 октября 2022, 10:26
102
0
ФОТО. Кривбасс представил ретро-форму, посвященную важной дате для клуба
ФК Кривбасс

«Кривбасс» представил ретро-форму, посвященную 30-летию выхода в Высшую лигу.

«В 1992 году ФК «Кривбасс» вышел в Высшую лигу. Ровно через 30 лет обновленный Кривбасс повторил это достижение. В честь юбилея мы сделали эксклюзивный вариант формы: ретро-дизайн, логотип 92 года, а самое главное – очень лимитированное количество.

Эта форма – дань истории Большого Клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это Мы!», – говорится в презентации.

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Источник ФК Кривбасс
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