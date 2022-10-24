ФОТО. Кривбасс представил ретро-форму, посвященную важной дате для клуба

«Кривбасс» представил ретро-форму, посвященную 30-летию выхода в Высшую лигу.

«В 1992 году ФК «Кривбасс» вышел в Высшую лигу. Ровно через 30 лет обновленный Кривбасс повторил это достижение. В честь юбилея мы сделали эксклюзивный вариант формы: ретро-дизайн, логотип 92 года, а самое главное – очень лимитированное количество.

Эта форма – дань истории Большого Клуба и людям, которые ее творили. Кривой Рог – это мужество и железный характер. Кривой Рог – это невероятные люди. Кривой Рог – наш город, Кривой Рог – это Мы!», – говорится в презентации.