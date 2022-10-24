Рейтинг ATP. Орлов поднялся на 15 позиций, Оже-Альяссим обошел Фритца

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP 250. В Антверпене победил Феликс Оже-Альяссим, он переместился с десятого места на девятое. Это единственное изменение в топ-10.

В Стокгольме победителем стал Хольгер Руне, это позволило датскому теннисисту обновить личный рекорд – 25-е место.

В Наполи выиграл Лоренцо Музетти, он также показал лучший результат в карьере – 23-е место.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то практически все потеряли позиции, улучшили положение только Владислав Орлов, Александр Белинский и Илья Белобородько.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Стефанос Циципас обошел Каспера Рууда, все остальные сохранили свои позиции в топ-8.

Чемпионская гонка ATP