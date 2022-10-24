Экс-украинка выиграла теннисный турнир во Франции
Марина Заневская обыграла Викторию Голубич в финале соревнований в Руане
Экс-украинская теннисистка Марина Заневская (WTA 85), которая сейчас выступает под флагом Бельгии, в финале турнира серии WTA 125 в Руане (Франция) обыграла Викторию Голубич (Швейцария, WTA 90) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.
WTA 125 Руан. Хард в помещении. Финал
Виктория Голубич (Швейцария) [5] – Марина Заневская (Бельгия) [7] – 6:7 (6:8), 1:6
Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию. Этот трофей категории WTA 125 стал первым в ее карьере.
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