Экс-украинка выиграла теннисный турнир во Франции

Экс-украинская теннисистка Марина Заневская (WTA 85), которая сейчас выступает под флагом Бельгии, в финале турнира серии WTA 125 в Руане (Франция) обыграла Викторию Голубич (Швейцария, WTA 90) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.

WTA 125 Руан. Хард в помещении. Финал

Виктория Голубич (Швейцария) [5] – Марина Заневская (Бельгия) [7] – 6:7 (6:8), 1:6

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию. Этот трофей категории WTA 125 стал первым в ее карьере.