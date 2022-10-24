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WTA
24 октября 2022, 09:30 |
569
0

Экс-украинка выиграла теннисный турнир во Франции

Марина Заневская обыграла Викторию Голубич в финале соревнований в Руане

24 октября 2022, 09:30 |
569
0
Экс-украинка выиграла теннисный турнир во Франции
Instagram. Марина Заневская

Экс-украинская теннисистка Марина Заневская (WTA 85), которая сейчас выступает под флагом Бельгии, в финале турнира серии WTA 125 в Руане (Франция) обыграла Викторию Голубич (Швейцария, WTA 90) в двух сетах за 1 час и 43 минуты.

WTA 125 Руан. Хард в помещении. Финал

Виктория Голубич (Швейцария) [5] – Марина Заневская (Бельгия) [7] – 6:7 (6:8), 1:6

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию. Этот трофей категории WTA 125 стал первым в ее карьере.

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Источник Sport.ua
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