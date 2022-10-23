Тренер Селтика назвал два фактора, необходимые для успеха в Лиге чемпионов

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу охарактеризовал выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, а также рассказал, что нужно шотландскому клубу, чтобы быть более успешным в этом турнире.

«В этом году у нас ничего не вышло. Я все еще думаю, что мы проигрываем в нескольких областях, которые довольно очевидны, особенно в последней трети поля, где не так просто все исправить. Однако никто не может сказать мне, что мы не были конкурентоспособными. Во всех играх, и если мы продолжим быть конкурентоспособными каждый год, мы однажды найдем золотую середину и сможем оказать большее влияние».

«Лига чемпионов – это жесткое соревнование, с какой бы стороны вы на него ни смотрели – тратите ли вы деньги или нет, это самое жесткое клубное соревнование в мире. Здесь нельзя быть, как мы – доминировать после пяти лет отсутствия. Это просто так не работает. Это требует времени, и это требует постоянного пребывания на этом уровне и инвестирования в правильные способы улучшения».

«Но даже с деньгами и временем ничего не гарантировано… Потому что конкуренция не становится легче. Но это не значит, что вы не должны быть амбициозными, это не значит, что у вас не должно быть целей и задач для такого клуба, как наш», - сказал Постекоглу.

Напомним, в ближайший вторник, 25 октября, «Селтик» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов примет «Шахтер».