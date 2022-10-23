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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 17:33 |
637
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»

Наставник оценил матч УПЛ

23 октября 2022, 17:33 |
637
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
ФК Динамо Киев

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против «Ворсклы». Киевляне с 10 очками занимают 8-е место в таблице УПЛ.

«Возможно, лучше бы матч с «Металлистом» состоялся (игру прошлого тура перенесли - прим). А сегодня результат нас, конечно, не устраивает. У нас было желание победить, но много проиграли в единоборствах. Продолжаем допускать ошибки, делать неточные передачи в простых ситуациях».

«А момент, когда Караваев обыграл и не попал в пустые ворота, говорит, что где-то мы ментально не готовы сейчас. Утешает, что доминировали, физически выдерживали и были готовы».

«Продолжаются проблемы с травмированными. Нет Шапаренко, ведущего игрока, и такого футболиста у нас на замену нет», — сказал Луческу.

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Мирча Луческу Динамо Киев Динамо - Ворскла чемпионат Украины по футболу Александр Караваев
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Источник ПроФутбол
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