Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу оценил ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против «Ворсклы». Киевляне с 10 очками занимают 8-е место в таблице УПЛ.

«Возможно, лучше бы матч с «Металлистом» состоялся (игру прошлого тура перенесли - прим). А сегодня результат нас, конечно, не устраивает. У нас было желание победить, но много проиграли в единоборствах. Продолжаем допускать ошибки, делать неточные передачи в простых ситуациях».

«А момент, когда Караваев обыграл и не попал в пустые ворота, говорит, что где-то мы ментально не готовы сейчас. Утешает, что доминировали, физически выдерживали и были готовы».

«Продолжаются проблемы с травмированными. Нет Шапаренко, ведущего игрока, и такого футболиста у нас на замену нет», — сказал Луческу.