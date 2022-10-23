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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 16:11 |
397
0

Защитник Динамо выбыл на две недели

Владислав Дубинчак получил перелом ребер

23 октября 2022, 16:11 |
397
0
Защитник Динамо выбыл на две недели
ФК Динамо Киев

Тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что левый защитник киевлян Владислав Дубинчак получил повреждение ребер и выбыл на несколько недель.

«Прежде всего, сообщу, что у Дубинчака перелом ребер. Он выбыл как минимум на две недели. Что касается Бущана, то он уже начал тренироваться, но исключительно индивидуально. Рисковать, форсируя его возвращение к игре, нельзя. Даже при этом, что игра Бущана придает уверенность команде, особенно защитникам».

«Самая большая наша потеря — это Шапаренко, всегда мог ускорить игру, пройти, пробить, обыграть», — сказал Луческу.

Дубинчак в нынешнем сезоне провел 15 матчей.

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Владислав Дубинчак Мирча Луческу Динамо Киев травма Георгий Бущан Николай Шапаренко
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Источник Динамо Киев от Шурика
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