Защитник Динамо выбыл на две недели

Тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что левый защитник киевлян Владислав Дубинчак получил повреждение ребер и выбыл на несколько недель.

«Прежде всего, сообщу, что у Дубинчака перелом ребер. Он выбыл как минимум на две недели. Что касается Бущана, то он уже начал тренироваться, но исключительно индивидуально. Рисковать, форсируя его возвращение к игре, нельзя. Даже при этом, что игра Бущана придает уверенность команде, особенно защитникам».

«Самая большая наша потеря — это Шапаренко, всегда мог ускорить игру, пройти, пробить, обыграть», — сказал Луческу.

Дубинчак в нынешнем сезоне провел 15 матчей.