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  4. Шестой матч Арсенала без Зинченко. Украинец не восстановился после травмы
Англия
23 октября 2022, 15:04 |
519
1

Шестой матч Арсенала без Зинченко. Украинец не восстановился после травмы

Команда сыграет без Александра Зинченко

23 октября 2022, 15:04 |
519
1
Шестой матч Арсенала без Зинченко. Украинец не восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче чемпионата Англии на выезде сыграет против «Саутгемптона». Украинский игрок лондонской команды Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Зинченко не играет с 1 октября, когда футболист с травмой вышел на матч против «Тоттенхэма».

Тренер Микель Артета перед игрой заявил, что Александр продолжает восстанавливаться и скоро должен вернуться на поле.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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Veter
Так его скоро отправят в аренду куда то в QPR.)
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