Англия23 октября 2022, 15:04 |
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Шестой матч Арсенала без Зинченко. Украинец не восстановился после травмы
Команда сыграет без Александра Зинченко
23 октября 2022, 15:04 |
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«Арсенал» в матче чемпионата Англии на выезде сыграет против «Саутгемптона». Украинский игрок лондонской команды Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Зинченко не играет с 1 октября, когда футболист с травмой вышел на матч против «Тоттенхэма».
Тренер Микель Артета перед игрой заявил, что Александр продолжает восстанавливаться и скоро должен вернуться на поле.
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