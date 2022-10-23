Шестой матч Арсенала без Зинченко. Украинец не восстановился после травмы

«Арсенал» в матче чемпионата Англии на выезде сыграет против «Саутгемптона». Украинский игрок лондонской команды Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Зинченко не играет с 1 октября, когда футболист с травмой вышел на матч против «Тоттенхэма».

Тренер Микель Артета перед игрой заявил, что Александр продолжает восстанавливаться и скоро должен вернуться на поле.